Die Fantasy-Romanze "Shape of Water - Das Flüstern des Wassers" ist bei der 90. Oscarverleihung zum besten Film gekürt worden. Der Film von Regisseur Guillermo del Toro galt als einer der Favoriten für die Königstrophäe. Insgesamt war der Streifen über die wundersame Liebe zwischen einer stummen Hausmeisterin und einem in einem Labor gefangenen Wassermann mit 13 Nominierungen ins Rennen gegangen - am Ende gab es vier Oscars.