In dieser Kategorie konkurriert Cuaróns Drama gegen "Black Panther", "BlacKkKlansman", "Bohemian Rhapsody", "The Favourite", "Green Book", "A Star Is Born" und "Vice".



Um die Auszeichnung als beste Hauptdarstellerin tritt die mexikanische Newcomerin Yalinda Aparicio aus "Roma" gegen Glenn Close ("Die Frau des Nobelpreisträgers"), Olivia Colman ("The Favourite"), Lady Gaga ("A Star Is Born") und Melissa McCarthy ("Can You Ever Forgive Me?") an.