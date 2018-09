Die Abgeordneten wollen gehört werden und nicht als Befehlsempfänger der Regierung arbeiten. Kauder stand für das Gegenteil. Oskar Niedermayer

Niedermayer: Es geht um den Politikstil: Die Abgeordneten wollen gehört werden und nicht als Befehlsempfänger der Regierung arbeiten. Kauder stand für das Gegenteil: Er hat die Union eher als Kanzlerwahlverein gesehen und wollte kritische Abgeordnete mit einem Karriere-Ende bestrafen. Der Frust war so groß, dass die Abgeordneten in Kauf genommen haben, kurz vor zwei wichtigen Landtagswahlen weitere Unruhe in die Union zu bringen.