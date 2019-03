Großparkplatz für Elektroautos im Zentrum von Oslo. Archivbild

Quelle: Sigrid Harms/dpa

In Oslo ist das Laden von Elektroautos auf kommunalen Parkplätzen bald nicht mehr kostenlos. Laut Stadtverwaltung sollen die 1.300 Ladesäulen im Stadtgebiet sukzessive umgerüstet werden. Die norwegische Hauptstadt will damit sicherstellen, dass die Leute nur dann an Ladestationen parken, wenn sie auch laden.



Norwegen erlebt dank erheblicher Steuererleichterungen einen Boom an Elektroautos. Nach Schätzungen wird in diesem Jahr die Hälfte der neu zugelassenen Wagen strombetrieben sein.