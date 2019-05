Osnabrücker Manuel Farrona Pulido (m) feiert den Treffer zum 1:0.

Quelle: dpa

Nach acht Jahren hat der VfL Osnabrück die Rückkehr in die 2.Fußball-Bundesliga perfekt gemacht. Am 34.Spieltag gewann der Drittliga-Tabellenführer gegen den VfR Aalen mit 2:0 (1:0) und ist damit nicht mehr von einem Aufstiegsrang zu verdrängen. Agu (28.) und Girth (89.) trafen für den VfL. Die Osnabrücker weisen jetzt 73 Punkte auf.



Platz zwei festigte der Karlsruher SC (62 Punkte) mit einem 3:1 (1:1) gegen Meppen. Der Hallesche FC (59) schob sich mit einem 3:0 (1:0) gegen 1860 München auf Rang drei - vorbei am SV Wehen (58), der 1:3 (0:1) bei Kellerkind Jena unterlag.