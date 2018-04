Die Hauptverwaltung von Continental. Archivbild Quelle: Holger Hollemann/dpa

Der Beleuchtungshersteller Osram und der Autozulieferer Continental gründen mit leichter Verzögerung ihr 2017 angekündigtes Gemeinschaftsunternehmen für Autobeleuchtung.



Das Unternehmen mit rund 1.500 Mitarbeitern soll in der zweiten Jahreshälfte an den Start gehen. Die neue Firma heißt Osram Continental GmbH, hat ihren Sitz in München und soll die Expertise von Osram in der Beleuchtungstechnik mit dem Fachwissen von Continental in Elektronik und Sensorik für Autos vereinen.