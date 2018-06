Das syrische Rebellengebiet Ost-Ghuta. Quelle: Uncredited/Ghouta Media Center/AP/dpa

Im syrischen Ost-Ghuta soll die erste von Russland angekündigte mehrstündige Feuerpause beginnen. Bis 13 Uhr sollen dabei nach Aussagen des russischen Verteidigungsministeriums alle Kampfhandlungen ausgesetzt werden.



In dieser Zeit solle auch ein Korridor geöffnet werden, damit Zivilisten das belagerte Gebiet verlassen könnten. Die Waffenruhe soll auch an den Folgetagen stattfinden. Die etwa 400.000 Menschen in Ost-Ghuta benötigen medizinische Hilfslieferungen, aber auch Nahrungsmittel.