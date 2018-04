Ein türkischer Panzer fährt durch die Straßen von Afrin. Quelle: -/XinHua/dpa

Die Militäroffensiven in den schwer umkämpften syrischen Gebieten Ost-Ghuta und Afrin steuern offenbar auf ein Ende zu. Hunderte Zivilisten verließen der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte zufolge das Gebiet um die Stadt Duma.



Während die Türkei bei ihrem Feldzug gegen Kurden in Afrin im Nordwesten des Landes die vollständige Einnahme der Region verkündet, verweigern die Rebellen in Ost-Ghuta nahe Damaskus nur noch in einem letzten Rückzugsort in der Nähe von Duma den Abzug.