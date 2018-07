Bundespräsident Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender. Quelle: Maurizio Gambarini/dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier trifft heute auf der ersten Etappe seiner Ostasienreise in Tokio ein. Zum Auftakt wird er vom japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe mit militärischen Ehren begrüßt. Bei dem Gespräch dürfte es vor allem um den Konflikt um das nordkoreanische Atomprogramm gehen.



Am Mittwoch wird der Bundespräsident von Kaiser Akihito und Kaiserin Michiko empfangen. Danach fliegt er nach Südkorea, wo er an der Eröffnung der Olympischen Winterspiele teilnimmt.