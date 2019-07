Im Schnitt am längsten gearbeitet wurde im vergangenen Jahr laut Statistik in Sachsen-Anhalt mit 1.373 Stunden. Es folgen Thüringen mit 1.370 Stunden je Arbeitnehmer und Mecklenburg-Vorpommern mit 1.357 Stunden. Am wenigsten Arbeitsstunden waren es demnach im Saarland (1.269), in Rheinland-Pfalz (1.275) und Nordrhein-Westfalen (1.276) - bei einem bundesweiten Schnitt von 1.305 Stunden.



Bei den Löhnen und Gehältern je Arbeitnehmer ist weiterhin Hamburg Spitze mit 41.785 Euro brutto im vergangenen Jahr. Es folgen Hessen (38.779 Euro) und Baden-Württemberg (37.818 Euro). Am wenigsten verdienten Arbeitnehmer pro Kopf in Mecklenburg-Vorpommern mit 28.520 Euro, etwas davor lagen Brandenburg (29.605 Euro) und Thüringen (29.676 Euro). Bundesweit waren es 35.229 Euro je Arbeitnehmer.