Vor ihrem Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel haben die ostdeutschen Ministerpräsidenten mehr Anstrengungen für eine Angleichung der Lebensverhältnisse in Ost und West gefordert. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) sagte im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF, dass es immer noch Benachteiligungen der neuen Bundesländer gibt. Dies wurde in den vergangenen Jahren zum Beispiel bei der Vergabe von Standorten von Bundesinstitutionen deutlich: "Wenn wir uns anschauen, in letzten 20 Jahren sind zwanzig Institutionen im Westen geschaffen worden und nur fünf in den neuen Ländern."