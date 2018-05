Die ostdeutschen Regierungschefs stellen die Russland-Sanktionen in Frage. Quelle: Wolfgang Kumm/dpa

Die ostdeutschen Ministerpräsidenten stellen die wegen des Ukraine-Konflikts gegen Russland verhängten Sanktionen in Frage. Die EU-Strafmaßnahmen hätten sich als wirkungsloses Instrument erwiesen, sagte Sachsen-Anhalts Regierungschef Reiner Haseloff (CDU) in Berlin. "Und die Wahrscheinlichkeit, dass es Wirkung entfaltet, wird von Tag zu Tag geringer."



Die EU-Staaten hatten 2014 mit Wirtschaftssanktionen auf die Annexion der Krim und Russlands sonstiges Agieren in der Ukraine-Krise reagiert.