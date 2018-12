Bei der Jahrespressekonferenz der VDMA am heutigen Dienstag in Frankfurt am Main ist der vielfach beklagte Fachkräftemangel eines von vielen Themen. Handelskonflikte, Sanktionen und "Brexit"-Sorgen machen der Branche zu schaffen, aber aktuell gibt es vor allem positive Zahlen zu verkünden: Die Auftragseingänge im Maschinenbau erreichten in den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres ein Plus von sieben Prozent im Vergleich zum Vorjahr; die Branche peilt einen Rekord-Jahresumsatz von 240 Milliarden Euro an. Mit mehr als 1,3 Millionen Beschäftigten bleibt der Maschinenbau größter industrieller Arbeitgeber im Land.