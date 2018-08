"Grundsätzlich besteht unter den Bürgern nach wie vor die Bereitschaft zu helfen, Schutzsuchende aus Kriegsgebieten beziehungsweise Verfolgte aufzunehmen. Es wird durchaus, auch aus persönlichem Erleben, zwischen Schutzsuchenden und "Wirtschaftsflüchtlingen" unterschieden. Es wird nachvollziehbar und richtigerweise gefordert, geltendes Recht anzuwenden und auch konsequent umzusetzen, was auch Rückführungen und Abschiebungen einbezieht.

Richtigerweise stark kritisiert wird der Verlust des staatlichen Ordnungsanspruchs zu Beginn der Flüchtlingskrise 2015/2016, was sich unter anderem in ungeklärten oder Mehrfach-Identitäten, Straftaten oder Sozialmissbrauch äußerte. In den Gesprächen mit den Bürgern versuche ich dann immer zu erklären, an welchen Stellen der Gesetzgeber bereits nachgesteuert hat, wo wir bereits deutlich reagiert haben (zusätzliche Stellen bei der Bundes- und Landespolizei, Asylpakete usw.) und dass wir sehr genau wissen, wie die Lage ist - dass wir allerdings auch ein weltweites Flucht- und Migrationsproblem haben, das nicht an Deutschland vorübergehen kann und wird."