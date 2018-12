Vor allem Pendler brauchen am Freitag starke Nerven. Archivbild

Quelle: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Der Weg zur Arbeit oder zur Schule könnte morgen früh in Ostbayern und in den östlichen Mittelgebirgen zur Rutschpartie werden. Nach gefrierendem Regen in der Nacht zu Freitag droht in Teilen Ost- und Südostdeutschlands Glatteisgefahr, warnte der Deutsche Wetterdienst (DWD).



Die Lage bleibe bis Samstag in Ostbayern, im Erzgebirge und Zittauer Gebirge angespannt, sagte ein Sprecher. In Ostsachsen, im Bergland und an der See müsse zudem mit starken bis stürmischen Böen gerechnet werden.