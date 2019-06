Einer der ersten Unterstützer von Michaels Kretschmers (CDU) Forderung war sein Thüringer Amtskollege Bodo Ramelow (Linke). "Die politische Wirkungslosigkeit der Sanktionen ist längst erwiesen, ihr erklärtes Ziel, der so dringend notwendige Frieden in der Ukraine, ist so weit entfernt wie je, das Leid der Zivilbevölkerung groß", sagte Ramelow in einem Interview mit der "Thüringer Allgemeinen". Zudem leide die Wirtschaft der neuen Bundesländer seit Jahren unter den Sanktionen.