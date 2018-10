"Ich würde sagen, dass dieses Ost-West-Ding in meiner Generation nicht mehr so eine Rolle spielt, in der Generation meiner Eltern vielleicht schon. Ich sehe aber noch einige Unterschiede, obwohl es die nicht mehr geben sollte." Wir treffen die 24-jährige Insa Steinebach an ihrem Lieblingsort in Magdeburg, dem Elbufer. Aufgewachsen ist sie in Schleswig-Holstein, fürs Studium ist sie in den Osten gezogen. Laut aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamts machen das gerade einmal drei Prozent der Abiturienten aus dem westdeutschen Bundesgebiet. 35 Prozent derjenigen, die im Osten Abitur gemacht haben, studieren hingegen im Anschluss im Westen.