Wenn Wahlergebnisse es nicht hergeben sollten, dass gegen die Linke eine Koalition gebildet wird, muss trotzdem eine handlungsfähige Regierung gebildet werden. Da muss die CDU pragmatisch sein. Daniel Günther

Auch in der bisherigen SPD-Hochburg Brandenburg zeichnet sich eine schwierige Regierungsbildung nach der Landtagswahl im Herbst 2019 ab. Eine Infratest-Umfrage vom April sieht einen Absturz der aktuellen Koalition aus SPD und der Linken voraus, eine Zwei-Parteien-Regierung wäre nicht mehr möglich. SPD, CDU und AfD wären in etwa gleichauf. Einig sind sich alle etablierten Parteien, dass sie mit der AfD nicht koalieren wollen. CDU-Landeschef Ingo Senftleben betonte zuletzt in der "Rheinischen Post", er strebe keine Koalition mit der Linken an - die Politik müsse aber mit Wahlergebnissen umgehen können. Die CDU wolle das Land voranbringen. Dafür sei eine neue Debattenkultur nötig, "die nicht daraus bestehen kann, Gespräche auszuschließen".



Das ungefähr war auch die Diktion, in der sich Günther am Wochenende geäußert hatte. In der "Rheinischen Post" hatte der Norddeutsche das Wort Koalition nicht in den Mund genommen, sondern gesagt: "Wenn Wahlergebnisse es nicht hergeben sollten, dass gegen die Linke eine Koalition gebildet wird, muss trotzdem eine handlungsfähige Regierung gebildet werden. Da muss die CDU pragmatisch sein."