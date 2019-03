"Ostern wird immer am ersten Sonntag nach dem ersten Frühjahrsvollmond gefeiert." So steht es in vielen Lexika und so lernt man es in der Schule. Doch in diesem Jahr werden Besserwisser und Schlaumeier Lügen gestraft: Ostern wird erst am 21. April gefeiert, obwohl, rein astronomisch gesehen, am 20. März Frühlingsanfang und der erste Frühjahrsvollmond am Morgen des 21. März ist. Damit müsste rein astronomisch Ostern an diesem Sonntag sein.