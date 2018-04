Grabeskirche in Jerusalem. Quelle: Mahmoud Illean/AP/dpa

Bei sonnigem Wetter haben in Jerusalem die Osterfeiern begonnen. Zur Feier der Ostervigil in der Grabeskirche versammelten sich katholische Christen. Die katholische Osternacht wird in der Grabeskirche am frühen Samstagmorgen gefeiert, gemäß einem alten Regelwerk, das den Gebetsplan der an der Kirche beteiligten sechs Konfessionen festhält.



Seit Donnerstag kamen Tausende Pilger. Wegen unterschiedlicher Kalender begehen die Kirchen der Orthodoxie Ostern in diesem Jahr eine Woche später.