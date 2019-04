Der BDSI empfiehlt seinen Mitgliedern, den Anteil nachhaltig erzeugten Kakaos in den in Deutschland verkauften Süßwaren in den kommenden Jahren deutlich zu erhöhen, um für die Gesamtbranche einen Anteil von 75 Prozent im Jahre 2025 zu erreichen. Solveig Schneider, BDSI-Sprecherin

Der Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie (BDSI) beziffert den Anteil nachhaltig erzeugten Kakaos in den in Deutschland verkauften Süßwaren für 2018 sogar auf 62 Prozent. Im Jahr 2011 waren es demnach noch drei Prozent. Mit Blick auf die Zukunft sagt die Sprecherin des Verbands, Solveig Schneider: "Der BDSI empfiehlt seinen Mitgliedern, den Anteil nachhaltig erzeugten Kakaos in den in Deutschland verkauften Süßwaren in den kommenden Jahren deutlich zu erhöhen, um für die Gesamtbranche einen Anteil von 75 Prozent im Jahre 2025 zu erreichen." Das könne "aber nur durch das Zusammenwirken aller an der Wertschöpfungskette Beteiligten erreicht und nicht von den Herstellern allein gewährleistet werden".