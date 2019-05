Ich würde so weit gehen und sagen, die Ostermärsche sind so aktuell wie lange nicht. Gregor Hoffmann

Hofmann: Die Themen treiben nach wie vor viele Menschen um. Ich würde so weit gehen und sagen, die Ostermärsche sind so aktuell wie lange nicht. Wir haben kriegerische Konflikte, auch in unserer unmittelbaren Nachbarschaft. Die Gefahr einer Aufrüstungsspirale besteht. Außerdem zeichnet Deutschland sich im Vergleich zu anderen Staaten weiterhin durch eine starke zivile Orientierung in der Außen- und Sicherheitspolitik aus.



In der Friedensforschung spricht man vom Konzept der Zivilmacht: Deutschland hat eine Kultur der militärischen Zurückhaltung sowie der zivilen Konfliktbearbeitung in seiner Außenpolitik - und auch eine Tradition der Zusammenarbeit mit anderen Staaten, was aus der deutschen Vergangenheit, aber auch aus der starken Friedensbewegung der 1960er Jahre und folgender Jahrzehnte resultiert.