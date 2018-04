Ostern ist das wichtigste Fest der Christen. Sie feiern die Auferstehung Jesu drei Tage nach seiner Kreuzigung. Die Feierlichkeiten beginnen schon am Palmsonntag, dem Sonntag vor Ostern. Jesus zieht der Bibel nach an diesem Tag in Jerusalem ein. Die Gläubigen am Straßenrand legen Palmblätter auf den Boden, damit Jesus auf seinem Esel nicht durch den Staub reiten muss. Gleichzeitig beginnt am Palmsonntag für die Christen auch die Karwoche. "Kar" ist althochdeutsch und bedeutet "Trauer" oder "Klage". In dieser Woche soll der Fokus auf Stille und Besinnung liegen. Die Karwoche endet am Karsamstag, der oft fälschlicherweise Ostersamstag genannt wird.