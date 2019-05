Papst Franziskus Karfreitag im Petersdom.

Quelle: Alessandra Tarantino/AP/dpa

Tausende Gläubige haben mit Papst Franziskus in Rom dem Leiden und Sterben Jesu Christi gedacht. Bei der Karfreitagsliturgie im Petersdom legte sich das Katholiken-Oberhaupt als Zeichen der Verehrung auf den Boden.



Später am Abend will der 82-Jährige die Kreuzwegsprozession am Kolosseum leiten. Die Zeremonie stellt Jesu Leidensweg bis zur Kreuzigung nach. Am Samstag zelebriert Franziskus im Petersdom die Osternachtsliturgie. Am Sonntag spendet der Pontifex dann den Segen "Urbi et Orbi".