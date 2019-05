Quelle: dpa

Papst Franziskus hat in der Osternacht dazu ermuntert, sich nicht in Unzufriedenheit und Hoffnungslosigkeit zu verlieren. In seiner Predigt sagte Franziskus im Petersdom: "Wir bitten um die Gnade, nicht vom Meer der Probleme weggetragen zu werden." Ostern gebe Anlass zur Hoffnung.



Der Übergang von Tod zu Auferstehung prägt auch die Osternacht: Zu Beginn zieht der Papst mit einer Kerze in den dunklen Petersdom ein, dann entzünden die Gläubigen Kerzen. Erst dann geht das Licht an.