Zum Osterfest richtet Papst Franziskus traditionell eine Friedensbotschaft an die Welt. Er ruft zum Ende der aktuellen kriegerischen Konflikte auf, kritisiert die Ausbeutung von Menschen und Ressourcen und ruft zu mehr Solidarität mit den Notleidenden auf. Es ist beinahe schon wie ein Ritual – zu Ostern und zu Weihnachten. Millionen Menschen verfolgen über Radio, Fernsehen und im Internet die Ansprache. Zum Teil stehen die Konflikte etwa in Syrien, im Sudan, in der Ukraine oder dem Heiligen Land seit vielen Jahren im Skript der Urbi et Orbi-Ansprachen. Doch der Papst und sein Apparat belassen es nicht bei den fast schon routinierten Worten. Sie handeln auch.