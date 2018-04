Dom Sankt Martin in Rottenburg. Quelle: Daniel Naupold/dpa

Das katholische Osteuropa-Hilfswerk Renovabis hat seine diesjährige Solidaritätsaktion vor Pfingsten gestartet. Zu einem engen Miteinander in Europa rief Bischof Gebhard Fürst in der Diözese Rottenburg-Stuttgart auf.



"In einer Zeit, in der politische Spaltungen deutlicher werden, ist es Aufgabe der Kirche, für Verständigung und Miteinander zu werben", sagte Fürst. Die Pfingstaktion steht unter dem Motto: "Miteinander. Versöhnt. Leben. Gemeinsam für ein solidarisches Europa!"