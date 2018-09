Die Visegrad-Staaten, auch unter der Abkürzung V4 bekannt, sind ein Zusammenschluss der mittel- und osteuropäischen Staaten Polen, Tschechien, Slowakai und Ungarn. Die Visegrad-Staaten besitzen keine formale oder institutionelle Struktur, sondern bilden eine Art Binnenbündnis innerhalb der EU. Dabei bemühen sich die Länder um den Austausch von Informationen und eine Koordination politischer Positionen. Ihren Namen erhielten die V4 von der ungarischen Stadt Visegrad, wo im Oktober 1335 die Könige von Böhmen, Polen und Ungarn erstmals zusammentrafen. In jüngerer Geschichte kamen am 15. Februar 1991 Polen, Ungarn und die Tschechoslowakai in Visegrad zusammen, um nach dem Ende von Ostblock und Kaltem Krieg gemeinsame Probleme in Kooperation zu lösen.