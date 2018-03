Anwohner wurden aufgefordert, nicht auf die Straßen zu gehen. Quelle: Bob Karp/The Record/dpa

Innerhalb einer Woche hat ein zweiter Schneesturm den Nordosten der USA heimgesucht. In manchen Gebieten an der Ostküste kam nasser, schwerer Schnee herunter, während Zehntausende Menschen noch darauf warteten, dass der Strom nach dem vorherigen Schneesturm wiederhergestellt werden sollte. Schulen und Geschäfte blieben geschlossen, mehr als 2.400 Flüge fielen aus.



Die Gouverneure der US-Bundesstaaten New York, New Jersey und Massachusetts riefen den Notstand aus.