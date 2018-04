So wundert es nicht, dass der Ministerpräsident des Freistaates, Michael Kretschmer (CDU), die Schirmherrschaft des Bürgerfestes übernahm und es selbst eröffnete. Wurde seinem zurückgetretenen Amtsvorgänger Stanislaw Tillich (CDU) doch vor allem vorgeworfen, den Rechtsextremismus zu lange unterschätzt zu haben. Beim Auftakt zollte der junge Landesvater dem außergewöhnlichen bürgerschaftlichen Engagement in der abgelegenen Grenzstadt zu Polen großes Lob. Dessen Vereine und Kirchen zeigten, dass der Kampf gegen Extremismus dann erfolgreich sei, wenn er aus der Mitte der Gesellschaft komme und nicht von oben verordnet sei. Ostritz gebe den Rechtsextremisten das unmissverständliche Signal: "Wir wollen Euch hier nicht." Und überdies eine Botschaft in die ganze Welt, "was Sachsen wirklich ausmacht".