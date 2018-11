Der Protest in Ostritz richtet sich gegen ein Neonazi-Festival. Quelle: Daniel Schäfer/dpa

Die Kleinstadt Ostritz an der deutsch-polnischen Grenze in Sachsen will Neonazis weiter Paroli bieten. Auch zur dritten Großveranstaltung von Rechtsextremen in diesem Jahr zeigten die Bürger der Stadt am Wochenende ein deutliches Signal gegen Rechts. Zu den Veranstaltungen kamen etwa 3.000 Menschen.



Mit einem Friedensfest reagierten die Bürger seit Freitag auf das Festival "Schild & Schwert", das wie schon im April in Regie des Thüringer NPD-Funktionärs Thorsten Heise veranstaltet wurde.