Der Gegenwind fällt auf See deshalb zwar geringer aus - Naturschützer warnen dennoch vor Umwelt-Belastungen: "Die Einweihung eines so großen Windparks ist ein guter Tag für den Klimaschutz, ein problematischer Tag für den Meeresnaturschutz. Wir haben Konflikte mit dem Vogelzug", so Corinna Cwielag vom BUND Mecklenburg-Vorpommern. Um möglichst wenige Vögel zu beeinträchtigen, können einzelne "Arkona"-Windräder gedrosselt oder abgeschaltet werden. Auch der Lärm, der besonders beim Bau der Anlagen entsteht, belaste die Tierwelt in der Ostsee, so Kritiker.