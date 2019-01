Außenminister Heiko Maas.

Außenminister Heiko Maas hat die Kritik der US-Regierung an der Ostseepipeline Nord Stream 2 deutlich zurückgewiesen. "Fragen der europäischen Energiepolitik müssen in Europa entschieden werden, nicht in den USA", erklärte der SPD-Politiker laut einem vorab verbreiteten Redetext.



Im Streit um das Projekt hatten die USA den Druck auf Deutschland erhöht und deutschen Unternehmen offen mit Strafmaßnahmen gedroht. Nord Stream 2 soll Gas über die Ostsee von Russland nach Deutschland bringen.