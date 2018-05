Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa ist mit einer Beobachtermission in der Ostukraine. Hug attestiert beiden Konfliktparteien einen Unwillen, sich an die Vereinbarungen von Minsk zu halten: "Die Mission stellt fest, dass die schweren Waffen auf beiden Seiten noch nicht abgezogen sind. Die Mission stellt fest, dass die Konfliktparteien sich an vielen Orten noch zu nah gegenüber stehen. Und die Mission stellt fest, dass statt Minen zu räumen Minen verlegt werden."