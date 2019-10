Wir haben einen Fortschritt gemacht, aber da folgen noch viele weitere Schritte. Bundeskanzlerin Angela Merkel

Auch die Bundesregierung in Berlin rechnete mit einem baldigen Treffen. "Aus unserer Sicht ist der richtige Zeitpunkt für ein solches Treffen gekommen", sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer. Die Einigung ebne den Weg dazu. Es wäre der erste Gipfel seit drei Jahren. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) betonte aber, dass es noch zu früh sei, die Sanktionen gegen Russland aufzuheben.



"Wir haben einen Fortschritt gemacht, aber da folgen noch viele weitere Schritte", sagte Merkel am Mittwoch in Berlin. Nun sei lediglich die Voraussetzung dafür geschaffen, dass "jetzt ein Treffen auch auf der Staats- und Regierungsebene stattfinden kann". Dies solle in Paris geschehen, ein Datum müsse noch gefunden werden.