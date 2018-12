Sebastian Kurz, Bundeskanzler von Österreich.

Quelle: Hans Klaus Techt/APA/dpa

Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz sieht im Konflikt in der Ostukraine auch die ukrainische Regierung in der Pflicht. "Auch Kiew muss ein ernsthaftes Interesse an Fortschritt haben", sagte Kurz der "Rheinischen Post". "Es gab viel zu wenig Bewegung in den vergangenen Monaten."



Ein erster Schritt könnte ein "echter Waffenstillstand in der Ostukraine" sein. An solche Fortschritte sollte auch ein schrittweiser Abbau der Russland-Sanktionen geknüpft werden, so Kurz.