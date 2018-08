Donald Trump (r.) und Wladimir Putin Archivbild Quelle: Jorge Silva/Reuters Pool/dpa

US-Präsident Donald Trump hat mit seinem russischen Kollegen Wladimir Putin die Möglichkeit einer Volksabstimmung in den Rebellengebieten der Ostukraine erörtert.



"Das Thema (eines Referendums) wurde diskutiert", sagte der russische Botschafter in den USA, Anatoli Antonow. Putin habe Trump Vorschläge zur Lösung des Konflikts in der Ukraine gemacht. Ins Detail ging Antonow nicht. Dies könnte europäische Friedensbemühungen für die Ukraine umgehen und die Regierung in Kiew unter Druck setzen.