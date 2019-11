Heiko Maas sitzt im Airbus der Luftwaffe. Archivbild

Quelle: Christoph Soeder/dpa

Außenminister Heiko Maas hat einen Besuch im ostukrainischen Konfliktgebiet kurzfristig abgesagt. Als Grund gab das Auswärtige Amt schlechte Wetterbedingungen an. Deswegen kann der geplante Hubschrauberflug von der ostukrainischen Millionenmetropole Charkiw an die Frontlinie nicht stattfinden.



Maas wird deswegen etwas später in die Ukraine aufbrechen und direkt in die Hauptstadt Kiew fliegen. Dort will er unter anderem mit Präsident Wolodymyr Selenskyj Gespräche zur Vorbereitung des Ukraine-Gipfels führen.