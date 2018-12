Die OSZE fürchtet eine weitere Verschärfung in der Ost-Ukraine.

Quelle: Rainer Jensen/dpa

Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) hat vor einem Anstieg der Gewalt in der Ost-Ukraine gewarnt. "Wenn der Boden im Winter gefriert, wird es leider noch leichter, die schweren Waffen zu bewegen", sagte Alexander Hug von der OSZE-Beobachtermission in der Ukraine der Funke-Mediengruppe.



Daher sei zu befürchten, dass die Gewalt drastisch zunehmen werde. Bereits in den vergangenen Wochen habe es einen "stetigen Anstieg" der Verletzungen der Waffenruhe gegeben.