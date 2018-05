Ukraine - Konflikt Quelle: Inna Varenytsia/AP/dpa

Kurz vor einem geplanten Treffen zum Ostukraine-Konflikt in München hat die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) zunehmende Kampfhandlungen in der Krisenregion beklagt. "Wir befinden uns wieder in der Aufwärtsspirale der Gewalt", sagte der Vizechef der OSZE-Beobachtermission, Alexander Hug.



Am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz wollen die Außenminister von Deutschland, Frankreich, Russland und der Ukraine über das weitere Vorgehen beraten.