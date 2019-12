ZDF: Ein Problem ist auch ein Akzeptanzproblem, dass dann eben auch immer eine relativ große Anzahl von Menschen geben wird, die finden, dass sie einen ungerecht großen Anteil am Klimaschutz haben. Zum Beispiel: Wir wollen keine Atomkraftwerke, aber man will auch nicht die Stromtrasse oder das Windrad vor der eigenen Haustür haben. Oder wenn wir an die Landwirte denken, die jetzt in Berlin demonstrierten. Wie kann man so etwas auflösen?