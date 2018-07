Darauf deuten Beobachtungen mit dem Very Large Telescope der Europäischen Südsternwarte (ESO) in Chile hin. Der ungewöhnliche Besucher entfernt sich demnach schneller als erwartet von der Sonne - zu schnell für einen Asteroiden, wie die ESO in Garching mitteilte. Über ihre Entdeckung berichten die beteiligten Wissenschaftler in der Fachzeitschrift "Nature".