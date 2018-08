Golz hat sein Athosland nicht geschaffen, um es zu verkaufen. Wegen einer geistigen Behinderung wurde er viele Jahre in Heimen betreut. Die Karte war seine Konstante, sorgfältig in Ordnern abgeheftet. Nun ist sie bis zum 9. September im Buchheim Museum in Bernried am Starnberger See zu sehen, mit Werken von 16 anderen Künstlern im Rahmen des Europäischen Kunstpreises Euward für Malerei und Grafik im Kontext geistiger Behinderung.