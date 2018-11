"Robby ist ein Schimpansengreis", erklärt die Tierärztin, "und in dem Gutachten steht, dass die Phase der Eingliederung, in der Robby ganz sicher Stress haben und leiden wird, länger dauern kann, als die Lebensspanne, die er anschließend mit Artgenossen haben wird. Robby hat doch gar nicht mehr so viel Zeit im Leben." Und eine Aussage des Gutachtens bringt die resolute Tierärztin völlig in Rage: "Da heißt es doch tatsächlich, das Robby eingeschläfert würde, wenn es mit der Vergesellschaftung nicht klappt. Da fehlen mir einfach die Worte."



Klaus Köhler reibt sich seine müden Augen. Er ist stiller geworden in den letzten Monaten. Der Kampf um seinen alten Affen, die lautstarken Proteste der Tierrechtler vor seinem Zirkuszelt, der Vorwurf, ein Tierquäler zu sein, das alles hat den 69-Jährigen viel Kraft gekostet.