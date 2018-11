Nach einer massiven Kampagne der Tierrechtsorganisation PETA hatte der zuständige Landkreis Celle Klaus Köhler 2015 aufgefordert, Robby wegzugeben. Robby habe eine schwerwiegende Verhaltensstörung. Robby ist 47 Jahre alt, in seinem natürlichen Lebensraum wird kein Schimpanse so alt, in Zoologischen Gärten sind es nur wenige Tiere, die deutlich älter als 50 Jahre wurden. Er sei zwar in guter körperlicher Verfassung, aber ihm fehle der Kontakt mit anderen Affen.