Auch bei der Erhebung der Daten in Bestandteilen der Mittelschicht sehe Maximilian Stockhausen Probleme. "Vermögen aus Lebensversicherungen und Rentenvermögen werden in der Studie von Oxfam nicht genau erfasst. Würde man diese so messen, wie man es an der Spitze tut, würde sich die Vermögensungleichheit in Deutschland reduzieren."