Deutschland ist trotz brummender Konjunktur ein «Ungleichland». Quelle: Sophia Kembowski/dpa

Steigende Ungleichheit in der Welt gefährdet nach einem Bericht der Organisation Oxfam die Gesellschaft und die Demokratie. Wer arm sei, beteilige sich seltener an politischen Prozessen oder unterstütze eher "Anti Establishment"-Parteien, sagte Oxfam-Expertin Ellen Ehmke.



Laut Bericht verfügten 2017 weltweit 42 Personen über den gleichen Reichtum wie die ärmsten 3,7 Milliarden. Die Zahl der Milliardäre sei zwischen 2016 und 2017 so stark gestiegen wie nie zuvor, heißt es.