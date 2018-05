Beim PACS handelt es sich um eine zivilrechtliche Partnerschaft. Darin ist vereinbart "einander gegenseitige und materielle Hilfe zu leisten" (Art.1), also füreinander Verantwortung zu übernehmen, auch wenn die Vermögen dabei getrennt bleiben. Die Vorteile für "Verpacste" sind unter anderem, dass das Paar steuerlich gemeinsam veranlagt wird und damit die gleichen steuerlichen Vorteile wie in der Ehe genießt. Auch im Erbfall erhält es ähnliche steuerliche Vergünstigungen wie Verheiratete. Zudem haben sie im Krankenfall Besuchsrecht in der Klinik. Ein weiterer großer Vorteil ist, dass ausländische Partner durch den PACS ein Aufenthaltsrecht erhalten.