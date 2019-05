Moussa Kone (Dresden) im Zweikampf gegen Sebastian Schonlau (Paderborn)

Quelle: imago

Der SC Paderborn hat den Durchmarsch von der 3.Liga in die Bundesliga geschafft. Die Ostwestfalen bleiben trotz des 1:3 gegen Dresden auf Platz 2 hinter Köln, da Union Berlin in Bochum nur remis spielte (2:2). Die Berliner kämpfen damit in der Relegation mit dem VfB Stuttgart um den Bundesliga-Aufstieg (Hinspiel am 23.Mai, 20.30 Uhr).



Am anderen Ende der Tabelle sicherte sich der SV Sandhausen mit einem 2:2 in Regensburg den Klassenerhalt. Der FC Ingolstadt, der beim FC Heidenheim 2:4 verlor, geht in die Relegation mit dem Drittliga-Dritten Wehen Wiesbaden (Hinspiel am 24.Mai, 18.15 Uhr/ZDF live).