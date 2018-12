Ich will das Leben in einer anderen Form genießen. Alberto Linero

Als Papst Franziskus vor gut über einem Jahr durch Kolumbien reiste, kommentierte Linero jeden Schritt des Heiligen Vaters auf seinem Heimatboden für das nationale Fernsehen. Seine Popularität liegt vor allem an seiner Fähigkeit, die Sprache der einfachen Menschen zu sprechen und Fragen des Glaubens und der Religion auf den Alltag der Menschen zu übersetzen. Vor ein paar Wochen überraschte der Geistliche seine digitale Gemeinde mit einer Ankündigung: Er werde vom Priesteramt zurücktreten und künftig ein anderes Leben führen. Die Entscheidung sei im Rahmen eines Sabbatjahres gereift. "Ich möchte ein anderes Leben führen. Ich will das Leben in einer anderen Form genießen", sagte Linero in dieser Woche bei einer Buchvorstellung in Cali.